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В США из-за наводнения эвакуированы 10 тысяч человек

20.05.2020 15:40 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Проливные дожди в штате Мичиган стали причиной прорыва сразу двух плотин: полностью затоплены города Эдервилль и Сэнфорд, частично ушел под воду 42-тысячный Мидленд. Эвакуированы 10 тысяч человек. Некоторым жителям пришлось спасаться из своих домов по нескольку раз - настолько переменчивой оказалась ситуация. О жертвах не сообщается, но материальные потери значительны. 

 
 
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Проливные дожди в штате Мичиган стали причиной прорыва сразу двух плотин: полностью затоплены города Эдервилль и Сэнфорд, частично ушел под воду 42-тысячный...
 
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