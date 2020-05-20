Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США из-за наводнения эвакуированы 10 тысяч человек Проливные дожди в штате Мичиган стали причиной прорыва сразу двух плотин: полностью затоплены города Эдервилль и Сэнфорд, частично ушел под воду 42-тысячный...

Проливные дожди в штате Мичиган стали причиной прорыва сразу двух плотин: полностью затоплены города Эдервилль и Сэнфорд, частично ушел под воду 42-тысячный Мидленд. Эвакуированы 10 тысяч человек. Некоторым жителям пришлось спасаться из своих домов по нескольку раз - настолько переменчивой оказалась ситуация. О жертвах не сообщается, но материальные потери значительны.