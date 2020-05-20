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Сильный шторм обрушился на центральные районы Сербии
20.05.2020 17:32 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTДождь с градом - причем некоторые льдины достигали размера куриного яйца - затопил улицы и повредил машины. Пострадали и посевы. Разрушены теплицы, несколько деревень осталось без электричества.
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Дождь с градом - причем некоторые льдины достигали размера куриного яйца - затопил улицы и повредил машины. Пострадали и посевы. Разрушены теплицы, несколько...
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