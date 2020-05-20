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Гигантские акулы поселились у берегов Ирландии
20.05.2020 17:32 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНа этих кадрах видно целое семейство. Представители этой разновидности акул достигают 9 метров в длину. Но для человека они не опасны. Питаются эти гиганты планктоном и ведут себя обычно весьма дружелюбно.
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На этих кадрах видно целое семейство. Представители этой разновидности акул достигают 9 метров в длину. Но для человека они не опасны. Питаются эти гиганты...
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