Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Facebook запустил сервис "Shops" для создания онлайн-магазинов в сети В результате для широкого круга пользователей появится уникальная возможность создавать целые витрины в сети Facebook и Instagram совершенно бесплатно. По мнению Марка...

В результате для широкого круга пользователей появится уникальная возможность создавать целые витрины в сети Facebook и Instagram совершенно бесплатно.По мнению Марка Цукерберга, расширение возможностей онлайн-торговли имеет важное значения для экономики в условиях пандемии. Подобный сервис позволит продавцам принимать заказы и отправлять их покупателям.Проведенный опрос в Facebook показал, что не менее третьей части от всех предприятий малого бизнеса за время эпидемии вынуждены были закрыться.11 % опрошенных сообщают, что их бизнес может постичь подобная участь в течение 3 месяцев. Можно считать, что платформа Shops, в сложившейся ситуации, может оказаться спасительной соломинкой для малого бизнеса.Иллюстрация:Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите