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Facebook запустил сервис "Shops" для создания онлайн-магазинов в сети

20.05.2020 22:54 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В результате для широкого круга пользователей появится уникальная возможность создавать целые витрины в сети Facebook и Instagram совершенно бесплатно.

По мнению Марка Цукерберга, расширение возможностей онлайн-торговли имеет важное значения для экономики в условиях пандемии. Подобный сервис позволит продавцам принимать заказы и отправлять их покупателям.

Проведенный опрос в Facebook показал, что не менее третьей части от всех предприятий малого бизнеса за время эпидемии вынуждены были закрыться.11 % опрошенных сообщают, что их бизнес может постичь подобная участь в течение 3 месяцев. Можно считать, что платформа Shops, в сложившейся ситуации, может оказаться спасительной соломинкой для малого бизнеса.

Иллюстрация: REUTERS

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В результате для широкого круга пользователей появится уникальная возможность создавать целые витрины в сети Facebook и Instagram совершенно бесплатно. По мнению Марка...
 
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