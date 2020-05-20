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ЕС превысил предельно допустимый дефицит бюджета
20.05.2020 19:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВсе страны ЕС, кроме Болгарии, уже превысили предельно допустимый в Евросоюзе бюджетный дефицит в 3 % ВВП из-за национальных мер по борьбе с пандемией. Иными словами, бюджетные критерии Пакта стабильности и роста не выполняются, заявили в Еврокомиссии. В нормальных условиях Европейская комиссия должна была бы запустить процедуры устранения нарушений против всех государств ЕС. Однако пока - до стабилизации ситуации - жесткие меры регулирования Брюссель применять не будет.
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Все страны ЕС, кроме Болгарии, уже превысили предельно допустимый в Евросоюзе бюджетный дефицит в 3 % ВВП из-за национальных мер по борьбе с пандемией. Иными...
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