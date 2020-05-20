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Астрономы NASA объединили все снимки Вселенной, полученные за 30 лет, в одно изображение
20.05.2020 19:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTК 30-летию космического телескопа Хаббл астрономы NASA объединили более 600 снимков, полученных с помощью аппарата, в одно большое изображение. Здесь собрана история появления и развития галактик во Вселенной за последние три десятилетия. Это слайд-шоу - своеобразный инструмент, который смогут использовать астрономы мира.
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К 30-летию космического телескопа Хаббл астрономы NASA объединили более 600 снимков, полученных с помощью аппарата, в одно большое изображение. Здесь собрана история...
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