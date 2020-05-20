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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Астрономы NASA объединили все снимки Вселенной, полученные за 30 лет, в одно изображение К 30-летию космического телескопа Хаббл астрономы NASA объединили более 600 снимков, полученных с помощью аппарата, в одно большое изображение. Здесь собрана история...

К 30-летию космического телескопа Хаббл астрономы NASA объединили более 600 снимков, полученных с помощью аппарата, в одно большое изображение. Здесь собрана история появления и развития галактик во Вселенной за последние три десятилетия. Это слайд-шоу - своеобразный инструмент, который смогут использовать астрономы мира.