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Астрономы NASA объединили все снимки Вселенной, полученные за 30 лет, в одно изображение

20.05.2020 19:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

К 30-летию космического телескопа Хаббл астрономы NASA объединили более 600 снимков, полученных с помощью аппарата, в одно большое изображение.  Здесь собрана история появления и развития галактик во Вселенной за последние три десятилетия.  Это слайд-шоу - своеобразный инструмент, который смогут использовать астрономы мира. 

 
 
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К 30-летию космического телескопа Хаббл астрономы NASA объединили более 600 снимков, полученных с помощью аппарата, в одно большое изображение.  Здесь собрана история...
 
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