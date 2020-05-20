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Цена нефти Brent превысила $ 36

20.05.2020 22:40 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE увеличилась на 4,3 % и составила 36,14 доллара за баррель, следует из данных торговой площадки на 16:54, пишет ТАСС. В последний раз стоимость Brent была более 36 долларов за баррель 9 апреля текущего года. По состоянию на 17:09 нефть Brent продолжила повышаться и торговалась на уровне 36,25 доллара за баррель (+4,62 %). В свою очередь стоимость WTI увеличивается до 33,52 доллара за баррель (+4,88 %).

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Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE увеличилась на 4,3 % и составила 36,14 доллара за баррель, следует из данных торговой площадки на...
 
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