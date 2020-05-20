Цена нефти Brent превысила $ 36

Источник материала: БT

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE увеличилась на 4,3 % и составила 36,14 доллара за баррель, следует из данных торговой площадки на 16:54, пишет ТАСС. В последний раз стоимость Brent была более 36 долларов за баррель 9 апреля текущего года. По состоянию на 17:09 нефть Brent продолжила повышаться и торговалась на уровне 36,25 доллара за баррель (+4,62 %). В свою очередь стоимость WTI увеличивается до 33,52 доллара за баррель (+4,88 %).Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите