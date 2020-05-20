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Суперциклон "Aмфан" обрушился на Индию и Бангладеш

20.05.2020 19:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Индия и Бангладеш в зоне сильнейшего природного катаклизма. Тропический шторм "Амфан" может стать самым разрушительным после циклона 1999 года. Тогда погибли  более 9 тысяч человек.  Наибольшей силы стихия достигнет сегодня к вечеру, предупреждают специалисты. Первыми признаками стали сильнейшие ливни и ураганный ветер на берегу Бенгальского залива. Власти Бангладеш уже эвакуировали более двух с половиной миллионов человек и сообщают о первых погибших. В Индии "Амфан" классифицировали как суперциклонический шторм.

 
 
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Индия и Бангладеш в зоне сильнейшего природного катаклизма. Тропический шторм "Амфан" может стать самым разрушительным после циклона 1999 года. Тогда погибли  более...
 
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