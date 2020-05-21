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В Мичигане парикмахеры и массажисты устроили акцию протеста против локдауна

21.05.2020 10:02 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Они предлагали свои услуги у здания администрации штата бесплатно. Таким образом участники акции выразили свое несогласие с тем, что в эти дни лишь критически важный бизнес может возобновить работу. Любой бизнес, который приносит прибыль, для кого-то критически важен, утверждают протестующие.
 
 
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Они предлагали свои услуги у здания администрации штата бесплатно. Таким образом участники акции выразили свое несогласие с тем, что в эти дни лишь критически...
 
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