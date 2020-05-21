Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Мичигане парикмахеры и массажисты устроили акцию протеста против локдауна Они предлагали свои услуги у здания администрации штата бесплатно. Таким образом участники акции выразили свое несогласие с тем, что в эти дни лишь критически...

Они предлагали свои услуги у здания администрации штата бесплатно. Таким образом участники акции выразили свое несогласие с тем, что в эти дни лишь критически важный бизнес может возобновить работу. Любой бизнес, который приносит прибыль, для кого-то критически важен, утверждают протестующие.