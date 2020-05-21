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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жительница Италии выиграла в лотерею картину Пикассо Работа Пикассо всего за сотню евро. Жительница Италии выиграла в лотерею картину мастера "Натюрморт" 1921 года. Ее оценивают в миллион евро. Розыгрыш организовал...

Работа Пикассо всего за сотню евро. Жительница Италии выиграла в лотерею картину мастера "Натюрморт" 1921 года. Ее оценивают в миллион евро. Розыгрыш организовал аукционный дом "Кристис". В розыгрыше приняли участие свыше 50 тысяч билетов - каждый стоил 100 евро. Из этих денег 900 тысяч евро получит предыдущий владелец картины. А остальную сумму передадут благотворительным организациям, которые обеспечивают качественной питьевой водой жителей Мадагаскара и Камеруна.