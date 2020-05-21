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Жительница Италии выиграла в лотерею картину Пикассо

21.05.2020 10:16 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Работа Пикассо всего за сотню евро. Жительница Италии выиграла в лотерею картину мастера "Натюрморт" 1921 года. Ее оценивают в миллион евро. Розыгрыш организовал аукционный дом "Кристис". В розыгрыше приняли участие свыше 50 тысяч билетов - каждый стоил 100 евро. Из этих денег 900 тысяч евро получит предыдущий владелец картины. А остальную сумму передадут благотворительным организациям, которые обеспечивают качественной питьевой водой жителей Мадагаскара и Камеруна.

 
 
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Работа Пикассо всего за сотню евро. Жительница Италии выиграла в лотерею картину мастера "Натюрморт" 1921 года. Ее оценивают в миллион евро. Розыгрыш организовал...
 
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