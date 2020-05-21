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Карантинные ограничения не по душе жителям многих стран

21.05.2020 12:51 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Все больше теряет доверие населения правительство Испании. В тех регионах, где выходить на улицу уже разрешили, испанцы проводят акции протеста. Звучат призывы к отставке кабинета. Педро Санчеса обвиняют в поддержке неэффективных мер, которые разрушают экономику.

В Австрии ситуация тоже неспокойная. Сотни людей собрались на центральной площади в Вене, чтобы выразить протест против ограничительных мер. Демонстранты требовали отменить обязательное ношение масок, назвав это коронабезумием. Полиция следила, чтобы между митингующими соблюдалась дистанция.

 
 
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Все больше теряет доверие населения правительство Испании. В тех регионах, где выходить на улицу уже разрешили, испанцы проводят акции протеста. Звучат призывы к...
 
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