Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Карантинные ограничения не по душе жителям многих стран Все больше теряет доверие населения правительство Испании. В тех регионах, где выходить на улицу уже разрешили, испанцы проводят акции протеста. Звучат призывы к...

Все больше теряет доверие населения правительство Испании. В тех регионах, где выходить на улицу уже разрешили, испанцы проводят акции протеста. Звучат призывы к отставке кабинета. Педро Санчеса обвиняют в поддержке неэффективных мер, которые разрушают экономику.В Австрии ситуация тоже неспокойная. Сотни людей собрались на центральной площади в Вене, чтобы выразить протест против ограничительных мер. Демонстранты требовали отменить обязательное ношение масок, назвав это коронабезумием. Полиция следила, чтобы между митингующими соблюдалась дистанция.