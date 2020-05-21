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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стала известна личность виновника кровавого происшествия в Аризоне Устроил пальбу торговом центре и выкладывал комментарии с места трагедии в сеть. Стало известно имя стрелка, который открыл огонь в американском штате Аризона....

и выкладывал комментарии с места трагедии в сеть. Стало известно имя стрелка, который открыл огонь в американском штате Аризона. Есть жертвы. Подробнее о происшествии в материалеТрагедия в небольшом американском населенном пункте потрясла весь штат Аризона. Там в крупном торговом центре города Глендейла неизвестный открыл стрельбу по людям. Стрелок был вооружен винтовкой AR-15. По предварительным данным, ему 20 лет. Опознала преступника собственная мать. Преступник снимал свои действия на камеру и выкладывал их в прямом эфире в сеть.На последних кадрах видно, как стрелок угрожает лежащей на парковке женщине. Что с ней случилось дальше - неизвестно. Оставшиеся в торговом центре люди баррикадировали двери. Прежде чем правоохранительные органы смогли остановить бойню, преступник застрелил несколько человек.Полиция не исключает, что у преступника были сообщники. Несмотря на то, что есть пострадавшие, стражи правопорядка заявляют о том, что их могло быть и больше. Сейчас район закрыт для посещения. Расследованию еще предстоит восстановить картину действий стрелка и выяснить его мотивы.