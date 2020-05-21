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ЕС формирует пакет мер для спасения туротрасли

21.05.2020 13:32 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Для восстановления турпотока к новому сезону профильные ведомства Европы обсудили пакет руководящих принципов и рекомендаций комиссии по туризму и транспорту в условиях борьбы с пандемией. Он предусматривает постепенное снятие ограничений на поездки и возобновление туризма в соответствии с эпидемиологическими рекомендациями.

В планах у Евросовета сделать веб-приложение с актуальной информацией по туризму в регионе и выпуск второго пакета рекомендаций по возобновлению этой сферы.

 
 
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Для восстановления турпотока к новому сезону профильные ведомства Европы обсудили пакет руководящих принципов и рекомендаций комиссии по туризму и транспорту в...
 
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