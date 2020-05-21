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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЕС формирует пакет мер для спасения туротрасли Для восстановления турпотока к новому сезону профильные ведомства Европы обсудили пакет руководящих принципов и рекомендаций комиссии по туризму и транспорту в...

Для восстановления турпотока к новому сезону профильные ведомства Европы обсудили пакет руководящих принципов и рекомендаций комиссии по туризму и транспорту в условиях борьбы с пандемией. Он предусматривает постепенное снятие ограничений на поездки и возобновление туризма в соответствии с эпидемиологическими рекомендациями.В планах у Евросовета сделать веб-приложение с актуальной информацией по туризму в регионе и выпуск второго пакета рекомендаций по возобновлению этой сферы.