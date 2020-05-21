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В столице Чили Сантьяго начались голодные бунты
21.05.2020 17:46 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTИздание El Mostrador пишет, что многие жители чилийской столицы вышли на улицы. У людей нет работы и возможности покупать еду. Проблемы усугубляются комендантским часом и отсутствием занятости. Жители города называют ситуацию "пандемией голода".
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Издание El Mostrador пишет, что многие жители чилийской столицы вышли на улицы. У людей нет работы и возможности покупать еду. Проблемы усугубляются комендантским часом...
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