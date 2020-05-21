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Сильный торнадо разрушил дома в американском Грили

21.05.2020 15:52 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Непогода застала врасплох жителей Грили (США). Над городом прошел сильный торнадо. Стихия разрушила дома. Повалены деревья, повреждены линии электропередачи. Полиция округа заявила, что в результате буйства погоды никто не пострадал. Сейчас в регионе сохраняется опасность возобновления сильного шторма.
 
 
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Непогода застала врасплох жителей Грили (США). Над городом прошел сильный торнадо. Стихия разрушила дома. Повалены деревья, повреждены линии электропередачи....
 
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