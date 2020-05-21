ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

52 градуса в тени. В Израиле более 1200 человек пострадали из-за экстремальной жары

22.05.2020 06:30 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Израиле более 1200 человек пострадали из-за экстремальной жары, которая держится в регионе уже более недели. Есть погибшие от тепловых ударов. В среднем по стране  42-44 градуса по Цельсию. В пустыне Арава накануне было зарегистрировано рекордное значение температуры воздуха: 52 градуса в тени. Аномальная жара привела к максимальному уровню потребления электроэнергии, это вызвало сбои в подаче электричества. А на севере страны вспыхнули лесные пожары - огонь вплотную подбирается к домам. Жителям рекомендовано эвакуироваться.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Израиле более 1200 человек пострадали из-за экстремальной жары, которая держится в регионе уже более недели. Есть погибшие от тепловых ударов. В среднем по стране ...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Новые смягчения карантина в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

21.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика