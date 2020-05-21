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52 градуса в тени. В Израиле более 1200 человек пострадали из-за экстремальной жары
22.05.2020 06:30 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Израиле более 1200 человек пострадали из-за экстремальной жары, которая держится в регионе уже более недели. Есть погибшие от тепловых ударов. В среднем по стране 42-44 градуса по Цельсию. В пустыне Арава накануне было зарегистрировано рекордное значение температуры воздуха: 52 градуса в тени. Аномальная жара привела к максимальному уровню потребления электроэнергии, это вызвало сбои в подаче электричества. А на севере страны вспыхнули лесные пожары - огонь вплотную подбирается к домам. Жителям рекомендовано эвакуироваться.
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В Израиле более 1200 человек пострадали из-за экстремальной жары, которая держится в регионе уже более недели. Есть погибшие от тепловых ударов. В среднем по стране ...
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