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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 52 градуса в тени. В Израиле более 1200 человек пострадали из-за экстремальной жары В Израиле более 1200 человек пострадали из-за экстремальной жары, которая держится в регионе уже более недели. Есть погибшие от тепловых ударов. В среднем по стране ...

В Израиле более 1200 человек пострадали из-за экстремальной жары, которая держится в регионе уже более недели. Есть погибшие от тепловых ударов. В среднем по стране 42-44 градуса по Цельсию. В пустыне Арава накануне было зарегистрировано рекордное значение температуры воздуха: 52 градуса в тени. Аномальная жара привела к максимальному уровню потребления электроэнергии, это вызвало сбои в подаче электричества. А на севере страны вспыхнули лесные пожары - огонь вплотную подбирается к домам. Жителям рекомендовано эвакуироваться.