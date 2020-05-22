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В мире продолжают смягчать карантинные ограничительные меры

22.05.2020 08:53 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Границы для граждан ЕС и Шенгенской зоны открывает сегодня Болгария. При условии двухнедельного карантина по прибытии в страну могут въехать все желающие туристы. Если путешественник не задержится в Болгарии больше семи дней, уходить на изоляцию не потребуется. Ранее европейские страны договорились о возобновлении турпотоков внутри ЕС с 1  июня. И это несмотря на почти 2 миллиона зафиксированных случаев заражения в регионе.
В США - стране-лидеру по распространению болезни - тоже ослабляют ограничения. Так, в Нью-Джерси заработали тренажерные залы. Власти штата разрешили выйти на работу малому и среднему бизнесу. В Эстонии тем временем открылись школы. Правда, ученики пока сидят на уроках в малых группах. А в первом очаге COVID-19 - китайском Ухане - на школьную скамью вернулись порядка 72 тысяч учащихся старших классов.

 
 
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Границы для граждан ЕС и Шенгенской зоны открывает сегодня Болгария. При условии двухнедельного карантина по прибытии в страну могут въехать все желающие туристы....
 
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