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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В мире продолжают смягчать карантинные ограничительные меры Границы для граждан ЕС и Шенгенской зоны открывает сегодня Болгария. При условии двухнедельного карантина по прибытии в страну могут въехать все желающие туристы....

Границы для граждан ЕС и Шенгенской зоны открывает сегодня Болгария. При условии двухнедельного карантина по прибытии в страну могут въехать все желающие туристы. Если путешественник не задержится в Болгарии больше семи дней, уходить на изоляцию не потребуется. Ранее европейские страны договорились о возобновлении турпотоков внутри ЕС с 1 июня. И это несмотря на почти 2 миллиона зафиксированных случаев заражения в регионе.В США - стране-лидеру по распространению болезни - тоже ослабляют ограничения. Так, в Нью-Джерси заработали тренажерные залы. Власти штата разрешили выйти на работу малому и среднему бизнесу. В Эстонии тем временем открылись школы. Правда, ученики пока сидят на уроках в малых группах. А в первом очаге COVID-19 - китайском Ухане - на школьную скамью вернулись порядка 72 тысяч учащихся старших классов.