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В Дарлингтоне завершился очередной этап серии NASCAR

22.05.2020 08:53 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Вначале небольшая авария, потом дождь. В американском Дарлингтоне завершился очередной этап серии NASCAR. Из-за погоды учредители решили закончить соревнование за 22 круга до финиша. Победителем стал гонщик Дэнни Хэмлин. Чемпионат  Xfinity Series  - одно из самых респектабельных соревнований Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей. В этом году он проходит без зрителей на трибунах.

 
 
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Вначале небольшая авария, потом дождь. В американском Дарлингтоне завершился очередной этап серии NASCAR. Из-за погоды учредители решили закончить соревнование за 22...
 
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