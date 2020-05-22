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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Дарлингтоне завершился очередной этап серии NASCAR Вначале небольшая авария, потом дождь. В американском Дарлингтоне завершился очередной этап серии NASCAR. Из-за погоды учредители решили закончить соревнование за 22...

Вначале небольшая авария, потом дождь. В американском Дарлингтоне завершился очередной этап серии NASCAR. Из-за погоды учредители решили закончить соревнование за 22 круга до финиша. Победителем стал гонщик Дэнни Хэмлин. Чемпионат Xfinity Series - одно из самых респектабельных соревнований Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей. В этом году он проходит без зрителей на трибунах.