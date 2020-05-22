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В Украине мужчина из охотничьего ружья застрелил семь человек

22.05.2020 11:56 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Заявление полиции: "Около 1:00 в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, во время конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек". На месте работают следственно-оперативные группы, они выясняют обстоятельства происшествия в Житомирской области. Подозреваемого задержали, его охотничье ружье изъяли.

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Заявление полиции: "Около 1:00 в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, во время конфликтной ситуации с неизвестными...
 
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