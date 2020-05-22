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Причиной крушения самолета в Пакистане мог стать отказ двигателей
22.05.2020 20:06 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTТрагическая новость сегодня днем пришла из Пакистана. Пассажирский
Аллах Тавакал, очевидец: "С крыши своего дома я видел клубы дыма. Я побежал к месту крушения, хотел помочь. Повсюду были обломки самолета, в том числе и то, что осталось от кабины, а в ней тело пилота. Уже потом из новостей узнали, что самолет не успел приземлиться и разбился здесь, в нашем квартале".
Из-под обломков вытащили около 20 местных жителей. Согласно опубликованному списку пассажиров лайнера, на борту находилось 98 человек, в том числе 9 несовершеннолетних. Точное число погибших уточняется. На данный момент подтверждена гибель 35 человек.
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Трагическая новость сегодня днем пришла из Пакистана. Пассажирский самолет упал на жилые дома. Причиной крушения мог стать отказ двигателей. Как сообщает ТАСС, на...
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