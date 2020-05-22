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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Причиной крушения самолета в Пакистане мог стать отказ двигателей Трагическая новость сегодня днем пришла из Пакистана. Пассажирский самолет упал на жилые дома. Причиной крушения мог стать отказ двигателей. Как сообщает ТАСС, на...

Трагическая новость сегодня днем пришла из Пакистана. Пассажирский. Причиной крушения мог стать отказ двигателей. Как сообщает ТАСС, на аудиозаписи переговоров пилотов с диспетчерами слышно, что командир экипажа сообщил о технической неполадке. При этом обе взлетно-посадочные полосы аэропорта были свободны. Местные СМИ сообщают, что есть двое выживших пассажиров. На месте крушения найден черный ящик. Напомним, самолет "Международных авиалиний Пакистана", совершавший внутренний рейс из Лахора, упал на жилой район при заходе на посадку в аэропорт города Карачи. Несколько зданий оказались разрушены. На место первыми прибыли армейские силы быстрого реагирования, а затем и спасательные службы.Из-под обломков вытащили около 20 местных жителей. Согласно опубликованному списку пассажиров лайнера, на борту находилось 98 человек, в том числе 9 несовершеннолетних. Точное число погибших уточняется. На данный момент подтверждена гибель 35 человек.