ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Причиной крушения самолета в Пакистане мог стать отказ двигателей

22.05.2020 20:06 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Трагическая новость сегодня днем пришла из Пакистана. Пассажирский самолет упал на жилые дома. Причиной крушения мог стать отказ двигателей. Как сообщает ТАСС, на аудиозаписи переговоров пилотов с диспетчерами слышно, что командир экипажа сообщил о технической неполадке. При этом обе взлетно-посадочные полосы аэропорта были свободны. Местные СМИ сообщают, что есть двое выживших пассажиров. На месте крушения найден черный ящик. Напомним, самолет "Международных авиалиний Пакистана", совершавший внутренний рейс из Лахора, упал на жилой район при заходе на посадку в аэропорт города Карачи. Несколько зданий оказались разрушены. На место первыми прибыли армейские силы быстрого реагирования, а затем и спасательные службы.

Аллах Тавакал, очевидец: "С крыши своего дома я видел клубы дыма. Я побежал к месту крушения, хотел помочь. Повсюду были обломки самолета, в том числе  и то, что осталось от кабины, а в ней  тело пилота. Уже потом из новостей узнали, что самолет не успел приземлиться и разбился здесь, в нашем квартале".

Из-под обломков вытащили около 20 местных жителей. Согласно опубликованному списку пассажиров лайнера, на борту находилось 98 человек, в том числе 9 несовершеннолетних. Точное число погибших уточняется. На данный момент подтверждена гибель 35 человек.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагическая новость сегодня днем пришла из Пакистана. Пассажирский самолет упал на жилые дома. Причиной крушения мог стать отказ двигателей. Как сообщает ТАСС, на...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Снег в Антарктике становится ярко-зелёным из-за глобального потепления.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

21.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
Кричевская жизнь
22.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика