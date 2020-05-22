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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мадриду и Барселоне разрешили начать смягчение карантина Власти Испании разрешили Мадриду и Барселоне смягчить карантинные меры и перейти на первый уровень так называемой деэскалации. Накануне руководство автономного...

Власти Испании разрешили Мадриду и Барселоне смягчить карантинные меры и перейти на первый уровень так называемой деэскалации. Накануне руководство автономного сообщества Мадрид подало на правительство иск в Верховный суд. До этого столичный регион трижды просил министерство здравоохранения разрешить смягчить меры и получал отказ. Теперь на первую фазу отмены жестких мер (с понедельника) переходят все девять провинций Кастилии и Леона, санитарные зоны Барселоны, а также все автономное сообщество Мадрид.