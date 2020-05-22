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Мадриду и Барселоне разрешили начать смягчение карантина

22.05.2020 20:21 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Власти Испании разрешили Мадриду и Барселоне смягчить карантинные меры и перейти на первый уровень так называемой деэскалации. Накануне руководство автономного сообщества Мадрид подало на правительство иск в Верховный суд. До этого столичный регион трижды просил министерство здравоохранения разрешить смягчить меры и получал отказ. Теперь на первую фазу отмены жестких мер (с понедельника) переходят все девять провинций Кастилии и Леона, санитарные зоны Барселоны, а также все автономное сообщество Мадрид.
 
 
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Власти Испании разрешили Мадриду и Барселоне смягчить карантинные меры и перейти на первый уровень так называемой деэскалации. Накануне руководство автономного...
 
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