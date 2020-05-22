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Около 3 тысяч израильтян пришли на пляжный концерт в Тель-Авиве
22.05.2020 20:21 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЗаработка лишаются не только работники сельскохозяйственной или туристической отраслей. Около трех тысяч израильтян в нарушение правил социального дистанцирования пришли на пляжный концерт в Тель-Авиве. Мероприятие было организовано в знак солидарности с израильской музыкальной индустрией, которая также оказалась в огромном убытке.
Большинство зрителей не надели маски и не думали о дистанции. К слову, количество выявленных случаев COVID в стране приближается к 17 тысячам.
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Заработка лишаются не только работники сельскохозяйственной или туристической отраслей. Около трех тысяч израильтян в нарушение правил социального...
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