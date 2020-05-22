Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Около 3 тысяч израильтян пришли на пляжный концерт в Тель-Авиве Заработка лишаются не только работники сельскохозяйственной или туристической отраслей. Около трех тысяч израильтян в нарушение правил социального...

Заработка лишаются не только работники сельскохозяйственной или туристической отраслей. Около трех тысяч израильтян в нарушение правил социального дистанцирования пришли на пляжный концерт в Тель-Авиве. Мероприятие было организовано в знак солидарности с израильской музыкальной индустрией, которая также оказалась в огромном убытке.Большинство зрителей не надели маски и не думали о дистанции. К слову, количество выявленных случаев COVID в стране приближается к 17 тысячам.