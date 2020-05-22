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МИД: Беларусь с сожалением восприняла решение США о выходе из договора

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США проинформировали международных партнеров о решении выйти из Договора по открытому небу Тема укрепления обороноспособности армии звучит особенно остро в условиях отсутствия во всем мире взаимного доверия в области контроля над вооружениями. Так,...

Тема укрепления обороноспособности армии звучит особенно остро в условиях отсутствия во всем мире взаимного доверия в области контроля над вооружениями.Так, сегодня США проинформировали международных партнеров о решении выйти из Договора по открытому небу, который позволяет более чем 30 странам-участницам совершать облеты территорий друг друга. Мол, документ больше не отвечает интересам Америки.Причем, США требуют от стран НАТО принять заявление в поддержку решения Вашингтона об одностороннем выходе из Договора, возложив ответственность за этот шаг на Россию, - сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.Москва уже назвала американские условия "категорически неприемлемыми". Беларусь с сожалением восприняла решение США о выходе из Договора по открытому небу. В комментарии МИД нашей страны говорится, - цитата: "Договор является одним из наиболее значимых и эффективно действующих военно-политических инструментов на пространстве от Ванкувера до Владивостока. Он вносит весомый вклад в повышение транспарентности и предсказуемости в военной сфере".Это еще один шаг администрации Трампа по выводу США из целого ряда крупных международных соглашений, включая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.