|
О смягчении режима карантина объявили власти Кипра
23.05.2020 12:09 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСегодня в стране вновь заработают церкви и букмекерские конторы. Жители острова смогут попасть на пляжи. На Кипре в середине мая установилась 40-градусная жара. В стране подтверждено 927 случаев заражения COVID-19. 17 человек умерли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в стране вновь заработают церкви и букмекерские конторы. Жители острова смогут попасть на пляжи. На Кипре в середине мая установилась 40-градусная жара. В...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)