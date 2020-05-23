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О смягчении режима карантина объявили власти Кипра

23.05.2020 12:09 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в стране вновь заработают церкви и букмекерские конторы. Жители острова смогут попасть на пляжи. На Кипре в середине мая установилась 40-градусная жара. В стране подтверждено 927 случаев заражения COVID-19. 17 человек умерли.
 
 
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Сегодня в стране вновь заработают церкви и букмекерские конторы. Жители острова смогут попасть на пляжи. На Кипре в середине мая установилась 40-градусная жара. В...
 
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