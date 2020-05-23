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В авиакатастрофе в Пакистане выжили два человека
23.05.2020 12:08 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЧисло жертв авиакатастрофы в Пакистане выросло до 97 человек. На месте крушения в Карачи продолжают работу спасательные бригады. Пассажирский лайнер "Пакистанских международных авиалиний" упал на жилые дома накануне. Двое пассажиров выжили. Это глава банка Пенджаба. Второй выживший - младенец. Лайнер выполнял рейс из Лахора в Карачи. Он рухнул на четыре жилых дома. Они разрушены.
Из-под завалов спасли около 20 человек. Предварительно,
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Число жертв авиакатастрофы в Пакистане выросло до 97 человек. На месте крушения в Карачи продолжают работу спасательные бригады. Пассажирский лайнер "Пакистанских...
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