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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В авиакатастрофе в Пакистане выжили два человека Число жертв авиакатастрофы в Пакистане выросло до 97 человек. На месте крушения в Карачи продолжают работу спасательные бригады. Пассажирский лайнер "Пакистанских...

Число жертв авиакатастрофы в Пакистане выросло до 97 человек. На месте крушения в Карачи продолжают работу спасательные бригады. Пассажирский лайнер "Пакистанских международных авиалиний" упал на жилые дома накануне. Двое пассажиров выжили. Это глава банка Пенджаба. Второй выживший - младенец. Лайнер выполнял рейс из Лахора в Карачи. Он рухнул на четыре жилых дома. Они разрушены., а также кадры, которые удалось снять в первые минуты после падения самолета.Из-под завалов спасли около 20 человек. Предварительно,Не исключено и столкновение самолета со стаей птиц. Пилот успел сообщить, что потерял два двигателя, и три раза подал сигнал тревоги. Черные ящики лайнера уже обнаружены.