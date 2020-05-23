ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX готов к полету

23.05.2020 13:18 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"Предполетный обзор всех систем и подсистем завершен. Мы готовы к старту через пять суток. Ракета-носитель уже находится на стартовом столе", – сообщил на брифинге в Центре космических полетов имени Кеннеди директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.

Старт корабля с астронавтами Дагласом Харли и Робертом Бенкеном на борту запланирован на 27 мая в 16:32 по времени Восточного побережья США, стыковка с МКС – на 28 мая.

Фото: NASA

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Предполетный обзор всех систем и подсистем завершен. Мы готовы к старту через пять суток. Ракета-носитель уже находится на стартовом столе", – сообщил на брифинге...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В авиакатастрофе в Пакистане выжили два человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

22.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец
23.05.2020
Mlife
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика