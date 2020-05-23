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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX готов к полету "Предполетный обзор всех систем и подсистем завершен. Мы готовы к старту через пять суток. Ракета-носитель уже находится на стартовом столе", – сообщил на брифинге...

"Предполетный обзор всех систем и подсистем завершен. Мы готовы к старту через пять суток. Ракета-носитель уже находится на стартовом столе", – сообщил на брифинге в Центре космических полетов имени Кеннеди директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.Старт корабля с астронавтами Дагласом Харли и Робертом Бенкеном на борту запланирован на 27 мая в 16:32 по времени Восточного побережья США, стыковка с МКС – на 28 мая.Фото:Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите