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Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX готов к полету
23.05.2020 13:18 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT"Предполетный обзор всех систем и подсистем завершен. Мы готовы к старту через пять суток. Ракета-носитель уже находится на стартовом столе", – сообщил на брифинге в Центре космических полетов имени Кеннеди директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.
Старт корабля с астронавтами Дагласом Харли и Робертом Бенкеном на борту запланирован на 27 мая в 16:32 по времени Восточного побережья США, стыковка с МКС – на 28 мая.
Фото: NASA
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"Предполетный обзор всех систем и подсистем завершен. Мы готовы к старту через пять суток. Ракета-носитель уже находится на стартовом столе", – сообщил на брифинге...
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