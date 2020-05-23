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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Татарстане при пожаре в больнице Зеленодольска погибли три человека Три человека погибли в Татарстане и еще трое пострадали при пожаре в больнице города Зеленодольска. Огонь вспыхнул в одной из палат в сосудистом отделении на...

Три человека погибли в Татарстане и еще трое пострадали при пожаре в больнице города Зеленодольска. Огонь вспыхнул в одной из палат в сосудистом отделении на первом этаже. 88 пациентов эвакуировали. Их разместили в соседнем корпусе. Пожар потушили. По предварительной информации, причиной инцидента могло быть короткое замыкание. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.