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В Татарстане при пожаре в больнице Зеленодольска погибли три человека
23.05.2020 12:09 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTТри человека погибли в Татарстане и еще трое пострадали при пожаре в больнице города Зеленодольска. Огонь вспыхнул в одной из палат в сосудистом отделении на первом этаже. 88 пациентов эвакуировали. Их разместили в соседнем корпусе. Пожар потушили. По предварительной информации, причиной инцидента могло быть короткое замыкание. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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Три человека погибли в Татарстане и еще трое пострадали при пожаре в больнице города Зеленодольска. Огонь вспыхнул в одной из палат в сосудистом отделении на...
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