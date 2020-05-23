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В Татарстане при пожаре в больнице Зеленодольска погибли три человека

23.05.2020 12:09 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Три человека погибли в Татарстане и еще трое пострадали при пожаре в больнице города Зеленодольска. Огонь вспыхнул в одной из палат в сосудистом отделении на первом этаже. 88 пациентов эвакуировали. Их разместили в соседнем корпусе. Пожар потушили. По предварительной информации, причиной инцидента могло быть короткое замыкание. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
 
 
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Три человека погибли в Татарстане и еще трое пострадали при пожаре в больнице города Зеленодольска. Огонь вспыхнул в одной из палат в сосудистом отделении на...
 
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