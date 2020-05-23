Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Португалия открывает границы для туристов из стран ЕС Португалия вновь открывается для туристов, правда, пока только для граждан Евросоюза. Гостей, прилетающих на самолетах, обяжут в обязательном порядке пройти...

Португалия вновь открывается для туристов, правда, пока только для граждан Евросоюза. Гостей, прилетающих на самолетах, обяжут в обязательном порядке пройти минимальный санитарный контроль. При этом для туристов отменят карантин. По последним данным, в Португалии подтверждено свыше 30 000 случаев заражения COVID-19, 1 289 человек скончались.