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Португалия открывает границы для туристов из стран ЕС
23.05.2020 12:36 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПортугалия вновь открывается для туристов, правда, пока только для граждан Евросоюза. Гостей, прилетающих на самолетах, обяжут в обязательном порядке пройти минимальный санитарный контроль. При этом для туристов отменят карантин. По последним данным, в Португалии подтверждено свыше 30 000 случаев заражения COVID-19, 1 289 человек скончались.
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Португалия вновь открывается для туристов, правда, пока только для граждан Евросоюза. Гостей, прилетающих на самолетах, обяжут в обязательном порядке пройти...
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