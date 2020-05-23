Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Музеи Ватикана откроются для туристов с 1 июня Помимо этого, будет разрешен вход туристам и в летнюю папскую резиденцию Кастель-Гандольфо. При этом будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности. ...

Помимо этого, будет разрешен вход туристам и в летнюю папскую резиденцию Кастель-Гандольфо. При этом будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности.Возобновляются также поездки по садам Ватикана на экологических автобусах.Итальянские музеи начали открываться уже с 18 мая, несмотря на то, что традиционно понедельник для них выходной. Вместе с тем многие музейные учреждения отложили открытие до 2 июня.Фото:Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите