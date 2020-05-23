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Музеи Ватикана откроются для туристов с 1 июня
23.05.2020 16:05 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПомимо этого, будет разрешен вход туристам и в летнюю папскую резиденцию Кастель-Гандольфо. При этом будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности.
Возобновляются также поездки по садам Ватикана на экологических автобусах.
Итальянские музеи начали открываться уже с 18 мая, несмотря на то, что традиционно понедельник для них выходной. Вместе с тем многие музейные учреждения отложили открытие до 2 июня.
Фото: weatlas
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Помимо этого, будет разрешен вход туристам и в летнюю папскую резиденцию Кастель-Гандольфо. При этом будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности. ...
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