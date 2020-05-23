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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Захват заложников в банке в Москве Начнем со срочной информации из российской столицы. Там менее получаса назад неизвестный в центре взял в заложники несколько человек. ЧП произошло на Земляном...

Начнем со срочной информации из российской столицы. Там менее получаса назад неизвестный в центре взял в заложники несколько человек. ЧП произошло на Земляном Валу, где расположены отделения Сбербанка и Альфа-банка. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что речь идет об Альфа-банке. Неизвестный угрожает взрывом.Полиция ведет переговоры с захватчиком. По неподтвержденной пока информации, в заложниках остаются 6 работников банка. Всех посетителей уже отпустили. По словам очевидцев, неизвестный утверждает, что у него в рюкзаке бомба.