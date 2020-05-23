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В Пакистане все родственники жертв трагедии получат компенсации
23.05.2020 15:50 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Пакистане спасатели продолжают работу на месте крушения самолета.
Из-под завалов спасли около 20 человек. 17 из них госпитализированы. Предварительно, среди возможных причин авиакатастрофы - техническая неисправность. Не исключено и столкновение самолета со стаей птиц. Пилот успел сообщить, что потерял два двигателя, и три раза подал сигнал тревоги. Черные ящики лайнера уже обнаружены. Федеральный министр авиации страны сегодня рассказал, что все родственники жертв трагедии получат компенсации. Пакистан на прошлой неделе возобновил внутренние рейсы, которые были приостановлены из-за пандемии.
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В Пакистане спасатели продолжают работу на месте крушения самолета. На месте крушения самолета в Карачи все еще работают спасательные бригады. По последним...
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