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В Японии стволовые клетки впервые пересадили новорожденному.

23.05.2020 17:57 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Сотрудники японского Национального центра здоровья и развития детей впервые в истории провели такую операцию, передает NHK.

Новорожденный появился на свет в октябре 2019 года - у него диагностировали нарушение цикла мочевины из-за сбоя процесса метаболизма белков в печени. 

Таким пациентам требуется пересадка печени, но данную операцию можно проводить только больным старше трех месяцев. Поэтому медики решили пересадить в печень новорожденного возрастом шесть дней около 190 млн стволовых клеток. 

Клетки прижились в организме, и функционирование печени восстановилось. Состояние младенца стабилизировалось, а в марте 2020 года ему пересадили печень.

Сотрудники японского центра заявили, что планируют продолжить клинические испытания метода.

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Сотрудники японского Национального центра здоровья и развития детей впервые в истории провели такую операцию, передает NHK. Новорожденный появился на свет в...
 
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