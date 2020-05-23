Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Японии стволовые клетки впервые пересадили новорожденному. Сотрудники японского Национального центра здоровья и развития детей впервые в истории провели такую операцию, передает NHK. Новорожденный появился на свет в...

Сотрудники японского Национального центра здоровья и развития детей впервые в истории провели такую операцию, передает NHK.Новорожденный появился на свет в октябре 2019 года - у него диагностировали нарушение цикла мочевины из-за сбоя процесса метаболизма белков в печени.Таким пациентам требуется пересадка печени, но данную операцию можно проводить только больным старше трех месяцев. Поэтому медики решили пересадить в печень новорожденного возрастом шесть дней около 190 млн стволовых клеток.Клетки прижились в организме, и функционирование печени восстановилось. Состояние младенца стабилизировалось, а в марте 2020 года ему пересадили печень.Сотрудники японского центра заявили, что планируют продолжить клинические испытания метода.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите