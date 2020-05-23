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В Каракасе взорвался бензовоз
23.05.2020 15:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTКрупный пожар в Каракасе. На трассе, которая соединяет восточные районы столицы Венесуэлы с западными, сегодня взорвался бензовоз. Это произошло рано утром. На место ЧП в район Бельо-Монте прибыли пожарные. Они ликвидируют последствия взрыва. Жильцов ближайших к дороге домов эвакуировали.
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Крупный пожар в Каракасе. На трассе, которая соединяет восточные районы столицы Венесуэлы с западными, сегодня взорвался бензовоз. Это произошло рано утром. На...
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