Источник материала: БT

В Бразилии резко ухудшается ситуация по COVID-19

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Всемирная организация здравоохранения назвала новый эпицентр распространения коронавируса Теперь под ударом Южная Америка. Майкл Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения: "Многие страны Южной Америки теперь...

Теперь под ударом Южная Америка.Наиболее пострадавшей страной на континенте является Бразилия. На днях она вышла на второе в мире место по количеству случаев COVID-19, обогнав Россию и Испанию. Заболевание подтверждено у более чем 330 000 бразильцев. При этом специалисты говорят, что на деле эти цифры могут быть гораздо выше. Около 13 миллионов жителей Бразилии живут за чертой бедности и не имеют полноценного доступа к медобслуживанию.