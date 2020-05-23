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Всемирная организация здравоохранения назвала новый эпицентр распространения коронавируса

23.05.2020 21:40 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Теперь под ударом Южная Америка.

Майкл Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения: "Многие страны Южной Америки теперь стали новым эпицентром эпидемии. Мы видим там постоянно растущее число случаев заболевания, и, очевидно, это вызывает серьезное беспокойство".

В Бразилии резко ухудшается ситуация по COVID-19

Наиболее пострадавшей страной на континенте является Бразилия. На днях она вышла на второе в мире место по количеству случаев COVID-19, обогнав Россию и Испанию. Заболевание подтверждено у более чем 330 000 бразильцев. При этом специалисты говорят, что на деле эти цифры могут быть гораздо выше. Около 13 миллионов жителей Бразилии живут за чертой бедности и не имеют полноценного доступа к медобслуживанию.

 
 
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Теперь под ударом Южная Америка. Майкл Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения: "Многие страны Южной Америки теперь...
 
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