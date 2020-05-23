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Черные ящики с разбившегося в Пакистане самолета найдены
23.05.2020 21:40 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОба черных ящика самолета, который потерпел крушение накануне в Пакистане, обнаружены.
Бортовые самописцы не имеют серьезных повреждений, в ближайшее время
Гулам Сарвар Хан, министр авиации Пакистана: "Правительство уже уведомило комиссию по расследованию. "Пакистанские международные авиалинии" совместно с квалифицированными офицерами из пакистанских ВВС проведут независимое расследование при помощи экспертов от производителя самолетов "ЭйрБас", в которую входят французские и немецкие специалисты".
Самолет "Пакистанских авиалиний" рухнул в жилом квартале, не долетев до аэропорта Карачи всего 4 километра. Власти подтвердили гибель 97 человек, находящихся на борту. Двум удалось выжить - сейчас их жизням ничего не угрожает. Все родственники жертв получат компенсации. Отметим, Пакистан на прошлой неделе возобновил внутренние рейсы, которые были приостановлены из-за пандемии.
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Оба черных ящика самолета, который потерпел крушение накануне в Пакистане, обнаружены. Бортовые самописцы не имеют серьезных повреждений, в ближайшее время...
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