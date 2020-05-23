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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Черные ящики с разбившегося в Пакистане самолета найдены Оба черных ящика самолета, который потерпел крушение накануне в Пакистане, обнаружены. Бортовые самописцы не имеют серьезных повреждений, в ближайшее время...

Оба черных ящика самолета, который потерпел крушение накануне в Пакистане, обнаружены.Бортовые самописцы не имеют серьезных повреждений, в ближайшее время. По предварительной версии,могли стать технические неполадки либо столкновение со стаей птиц.Самолет "Пакистанских авиалиний" рухнул в жилом квартале, не долетев до аэропорта Карачи всего 4 километра. Власти подтвердили гибель 97 человек, находящихся на борту. Двум удалось выжить - сейчас их жизням ничего не угрожает. Все родственники жертв получат компенсации. Отметим, Пакистан на прошлой неделе возобновил внутренние рейсы, которые были приостановлены из-за пандемии.