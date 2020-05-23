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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Захватчика отделения банка в Москве задержали В Москве инцидент с захватом заложников, к счастью, завершился удачно. Сегодня в отделение "Альфа-Банка" в центре российской столицы ворвался мужчина и угрожал...

, к счастью, завершился удачно. Сегодня в отделение "Альфа-Банка" в центре российской столицы ворвался мужчина и угрожал взорвать банк. Здание штурмом брал спецназ. Злоумышленника задержали.К слову, все происходящее внутри снимал взятый в заложники молодой человек, и тут же транслировал это в Instagram. Стрим пришлось прервать, когда в помещение вошли силовики.Настоящей взрывчатки при нем не было - только муляж. Полиция пока не установила мотивы преступника. По одной из версий, причиной могли стать долги по кредитам. Принято решение отправить мужчину на психиатрическую экспертизу.