Источник материала: БT

Эпидемия притихла в странах Бенилюкса

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые правила для пляжного отдыха во Франции Солнечная погода манит на пляжи людей и во Франции. Здесь сотни жителей проводят выходные на побережье. Чтобы отдыхающие соблюдали дистанцию, пляж разграничили на...

Солнечная погода манит на пляжи людей и во Франции. Здесь сотни жителей проводят выходные на побережье. Чтобы отдыхающие соблюдали дистанцию, пляж разграничили на зоны веревками, а за порядком наблюдает полиция. При этом суточное количество заболевших во Франции продолжает расти.Несколько стабилизировалась ситуация в странах Бенилюкса. В Бельгии наблюдается незначительный рост заболеваемости, а в Люксембурге уже два дня не было смертей от COVID-19. В интервью нашему каналу жители этих стран рассказали, как они переживают пандемию.