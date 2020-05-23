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Новые правила для пляжного отдыха во Франции

23.05.2020 21:40 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Солнечная погода манит на пляжи людей и во Франции. Здесь сотни жителей проводят выходные на побережье. Чтобы отдыхающие соблюдали дистанцию, пляж разграничили на зоны веревками, а за порядком наблюдает полиция. При этом суточное количество заболевших во Франции продолжает расти.

Эпидемия притихла в странах Бенилюкса

Несколько стабилизировалась ситуация в странах Бенилюкса. В Бельгии наблюдается незначительный рост заболеваемости, а в Люксембурге уже два дня не было смертей от COVID-19. В интервью нашему каналу жители этих стран рассказали, как они переживают пандемию.

 
 
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Солнечная погода манит на пляжи людей и во Франции. Здесь сотни жителей проводят выходные на побережье. Чтобы отдыхающие соблюдали дистанцию, пляж разграничили на...
 
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