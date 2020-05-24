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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ким Чен Ын появился на публике после долгого отсутствия Ким Чен Ын появился на публике после трех недель отсутствия. Лидер КНД провел расширенное заседание Центрального военного комитета. Были рассмотрены вопросы...

Ким Чен Ын появился на публике после трех недель отсутствия. Лидер КНД провел расширенное заседание Центрального военного комитета. Были рассмотрены вопросы совершенствования ядерного сдерживания. Точная дата проведения мероприятия не озвучена, но приказы северокорейского лидера по итогам заседания опубликованы 23 мая в статье Центрального телеграфного агентства Кореи - в ней же и замечена фотография Ким Чен Ына, где он сидит в президиуме.