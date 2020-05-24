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Ким Чен Ын появился на публике после долгого отсутствия

24.05.2020 12:10 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Ким Чен Ын появился на публике после трех недель отсутствия. Лидер КНД провел расширенное заседание Центрального военного комитета.  Были рассмотрены вопросы совершенствования ядерного сдерживания. Точная дата проведения мероприятия не озвучена, но приказы северокорейского лидера по итогам заседания опубликованы 23 мая в статье Центрального телеграфного агентства Кореи - в ней же и замечена фотография Ким Чен Ына, где он сидит в президиуме.
 
 
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Ким Чен Ын появился на публике после трех недель отсутствия. Лидер КНД провел расширенное заседание Центрального военного комитета.  Были рассмотрены вопросы...
 
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