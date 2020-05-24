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В Италии сотни демонстрантов требуют открыть школы в сентябре

24.05.2020 12:53 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Италии сотни демонстрантов собрались около Министерства образования в Риме с требованиями открыть школы в сентябре. Родители просят увеличить инвестиции в сектор образования и увеличить количество педагогов, чтобы создать больше классов для безопасного обучения. 
Протесты против призывов оставаться дома прошли в американском штате Калифорния, где ограничения смягчают лишь частично.  Люди собрались у здания местного конгресса, где выступили против жесткой политики губернатора. Напомним, все 50 штатов США получили разрешение на открытие большинства торговых центров, магазинов, кафе и ресторанов с учетом соблюдения мер предосторожности. 
В Греции педагоги бастовали против камер наблюдения в классах. Министерство образования страны объясняет идею видеонаблюдения необходимостью контроля за соблюдением мер предосторожности против распространения COVID-19.

 
 
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В Италии сотни демонстрантов собрались около Министерства образования в Риме с требованиями открыть школы в сентябре. Родители просят увеличить инвестиции в...
 
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