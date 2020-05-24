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В США отдыхающие вернулись на местные пляжи
24.05.2020 12:10 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTКарантинные ограничения постепенно смягчают во всех 50 штатах Америки. В стране отрывают торговые центры, магазины, кафе и рестораны. Жители Нью-Йорка выходят на пляжи. Отдыхающих предупреждают о необходимости соблюдения социальной дистанции.
Заполнены пляжи и в Техасе. Власти штата надеются на скорое восстановление туризма, однако пока что отдыхающих заметно меньше, чем обычно.
В Ватикане открываются музеиСегодня стало известно, что музеи Ватикана откроются для посетителей уже 1 июня. Билеты можно бронировать - система онлайн-брони введена для контроля количества людей. На входе посетителям будут измерять температуру и обяжут носить защитные маски.
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Карантинные ограничения постепенно смягчают во всех 50 штатах Америки. В стране отрывают торговые центры, магазины, кафе и рестораны. Жители Нью-Йорка выходят на...
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