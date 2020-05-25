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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Австралию за песчаной бурей пришел шторм десятилетия Запад Австралии испытывает ненастье. Сначала эту часть континента накрыла невероятной мощи песчаная буря. Она охватила территорию в несколько тысяч квадратных...

Запад Австралии испытывает ненастье. Сначала эту часть континента накрыла невероятной мощи песчаная буря. Она охватила территорию в несколько тысяч квадратных километров. Видимость временами становилась нулевой. И спустя несколько часов здесь же начался шторм, каких не бывало уже несколько десятилетий. Без электричества осталось около 60 тысяч домов. Были разрушены десятки сооружений, множество домов осталось без крыш, сметены ветром сотни билбордов, Вихрь со скоростью 130 километров в час легко корчевал вековые деревья. О жертвах не сообщается.