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В Австралию за песчаной бурей пришел шторм десятилетия

25.05.2020 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Запад Австралии испытывает ненастье. Сначала эту часть континента накрыла невероятной мощи песчаная буря. Она охватила территорию в несколько тысяч квадратных километров. Видимость временами становилась нулевой. И спустя несколько часов здесь же начался шторм, каких не бывало уже несколько десятилетий. Без электричества осталось около 60 тысяч домов. Были разрушены десятки сооружений, множество домов осталось без крыш, сметены ветром сотни билбордов, Вихрь со скоростью 130 километров в час легко корчевал вековые деревья. О жертвах не сообщается.

 
 
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Запад Австралии испытывает ненастье. Сначала эту часть континента накрыла невероятной мощи песчаная буря. Она охватила территорию в несколько тысяч квадратных...
 
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