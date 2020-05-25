Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бельгийцы подали иск против государства из-за карантина 40 бельгийцев подали иск против государства и министра внутренних дел королевства. Главная претензия граждан - жесткость карантинных ограничений. По мнению истцов,...

40 бельгийцев подали иск против государства и министра внутренних дел королевства. Главная претензия граждан - жесткость карантинных ограничений. По мнению истцов, власти нарушили законодательство Бельгии, а также Европейскую конвенцию по правам человека. В частности, жителям страны было разрешено покидать дома только по уважительным причинам и выходить в магазин за продовольствием.