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Бельгийцы подали иск против государства из-за карантина

25.05.2020 13:18 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

40 бельгийцев подали иск против государства и министра внутренних дел королевства. Главная претензия граждан - жесткость карантинных ограничений. По мнению истцов, власти нарушили законодательство Бельгии, а также Европейскую конвенцию по правам человека. В частности, жителям страны было разрешено покидать дома только по уважительным причинам и выходить в магазин за продовольствием. 

 
 
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40 бельгийцев подали иск против государства и министра внутренних дел королевства. Главная претензия граждан - жесткость карантинных ограничений. По мнению истцов,...
 
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