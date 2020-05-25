|
Бельгийцы подали иск против государства из-за карантина
25.05.2020 13:18 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT40 бельгийцев подали иск против государства и министра внутренних дел королевства. Главная претензия граждан - жесткость карантинных ограничений. По мнению истцов, власти нарушили законодательство Бельгии, а также Европейскую конвенцию по правам человека. В частности, жителям страны было разрешено покидать дома только по уважительным причинам и выходить в магазин за продовольствием.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
40 бельгийцев подали иск против государства и министра внутренних дел королевства. Главная претензия граждан - жесткость карантинных ограничений. По мнению истцов,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)