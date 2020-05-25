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Град размером с куриное яйцо выпал в Канзасе

25.05.2020 13:18 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Жителей Канзаса впечатлил невероятных размеров град. Кадры с измерениями наводнили соцсети. В среднем, градины попадались 3 сантиметра в диаметре, но встречались и 5 сантиметровые. Буйство стихии оставило сотни разбитых автомобильных стекол и окон. Сопровождался град настолько сильным дождем, что на протяжении нескольких часов было парализовано движение на скоростных автомагистралях.

 
 
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Жителей Канзаса впечатлил невероятных размеров град. Кадры с измерениями наводнили соцсети. В среднем, градины попадались 3 сантиметра в диаметре, но встречались и...
 
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