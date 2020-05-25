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Град размером с куриное яйцо выпал в Канзасе
25.05.2020 13:18 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЖителей Канзаса впечатлил невероятных размеров град. Кадры с измерениями наводнили соцсети. В среднем, градины попадались 3 сантиметра в диаметре, но встречались и 5 сантиметровые. Буйство стихии оставило сотни разбитых автомобильных стекол и окон. Сопровождался град настолько сильным дождем, что на протяжении нескольких часов было парализовано движение на скоростных автомагистралях.
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Жителей Канзаса впечатлил невероятных размеров град. Кадры с измерениями наводнили соцсети. В среднем, градины попадались 3 сантиметра в диаметре, но встречались и...
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