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Проливные дожди затопили Южную Флориду
26.05.2020 13:44 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Южной Флориде не прекращаются дожди. По прогнозам синоптиков, непогода может перерасти в тропический шторм. Уже сейчас в нескольких округах штата произошли наводнения. Затоплены многие улицы. Дует порывистый ветер.
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В Южной Флориде не прекращаются дожди. По прогнозам синоптиков, непогода может перерасти в тропический шторм. Уже сейчас в нескольких округах штата произошли...
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