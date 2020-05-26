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Сильный шторм обрушился на Индонезию
26.05.2020 13:44 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСильный шторм обрушился и на крупнейший город в индонезийской провинции Восточный Калимантан. Обильные осадки вызвали настоящий потоп на улицах и спровоцировали автотранспортные заторы.
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Сильный шторм обрушился и на крупнейший город в индонезийской провинции Восточный Калимантан. Обильные осадки вызвали настоящий потоп на улицах и спровоцировали...
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