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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чудесное спасение в Новой Зеландии Двое путешественников, 18 дней назад пропавших без вести в пустыне Новой Зеландии, найдены. Мужчина и женщина 23-х лет отправились в поход в национальный парк...

Двое путешественников, 18 дней назад пропавших без вести в пустыне Новой Зеландии, найдены. Мужчина и женщина 23-х лет отправились в поход в национальный парк Кахуранги 9 мая. По данным полиции, они собирались отдыхать не больше недели. Но уже через несколько дней путешественники заблудились в тумане. У них закончились продукты. Дорогу обратно отыскать не смогли. В поисках пары полиции помогали военные. Вертолетчики заметили дым от огня, который развели ребята.