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Компания SpaceX готова отправить двух американских астронавтов на МКС
27.05.2020 13:32 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСтарт должен состояться сегодня поздно вечером с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Пилотируемый корабль Crew Dragon выведет на орбиту ракета Falcon-9. К слову, ранее была проведена генеральная репетиция. Пилоты в скафандрах подъехали на автомобиле Tesla к ракете-носителю, побывали в командном отсеке и связались с ЦУПом - эти действия им предстоит совершить и сегодня.
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Старт должен состояться сегодня поздно вечером с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Пилотируемый корабль Crew Dragon выведет на орбиту ракета...
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