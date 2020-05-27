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Компания SpaceX готова отправить двух американских астронавтов на МКС

27.05.2020 13:32 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Старт должен состояться сегодня поздно вечером с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Пилотируемый корабль Crew Dragon выведет на орбиту ракета Falcon-9. К слову, ранее была проведена генеральная репетиция. Пилоты в скафандрах подъехали на автомобиле Tesla к ракете-носителю, побывали в командном отсеке и связались с ЦУПом - эти действия им предстоит совершить и сегодня.
 
 
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Старт должен состояться сегодня поздно вечером с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Пилотируемый корабль Crew Dragon выведет на орбиту ракета...
 
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