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В Таиланде 3 человека погибли при стрельбе в здании радиостанции

27.05.2020 13:32 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Трагедия в Таиланде. Как минимум три человека погибли и один ранен в результате стрельбы на территории радиостанции в одной из северных провинций. Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого в данном преступлении. Это электрик предприятия. Подозреваемый был вооружен двумя пистолетами и ножом. Среди погибших - глава радиостанции. Мотивы стрелка пока неизвестны. 
 
 
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Трагедия в Таиланде. Как минимум три человека погибли и один ранен в результате стрельбы на территории радиостанции в одной из северных провинций. Сотрудники...
 
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