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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Таиланде 3 человека погибли при стрельбе в здании радиостанции Трагедия в Таиланде. Как минимум три человека погибли и один ранен в результате стрельбы на территории радиостанции в одной из северных провинций. Сотрудники...

Трагедия в Таиланде. Как минимум три человека погибли и один ранен в результате стрельбы на территории радиостанции в одной из северных провинций. Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого в данном преступлении. Это электрик предприятия. Подозреваемый был вооружен двумя пистолетами и ножом. Среди погибших - глава радиостанции. Мотивы стрелка пока неизвестны.