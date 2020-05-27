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В Таиланде 3 человека погибли при стрельбе в здании радиостанции
27.05.2020 13:32 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTТрагедия в Таиланде. Как минимум три человека погибли и один ранен в результате стрельбы на территории радиостанции в одной из северных провинций. Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого в данном преступлении. Это электрик предприятия. Подозреваемый был вооружен двумя пистолетами и ножом. Среди погибших - глава радиостанции. Мотивы стрелка пока неизвестны.
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Трагедия в Таиланде. Как минимум три человека погибли и один ранен в результате стрельбы на территории радиостанции в одной из северных провинций. Сотрудники...
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