«Убийство чести» в Иране: отец арестован, Роухани призвал ужесточить законы

Источник материала: Tut.by

Мужчина на севере Ирана арестован по обвинению в убийстве собственной 14-летней дочери. В стране прокатилась волна возмущения, а президент Ирана призвал ужесточить законодательство о насилии в отношении женщин.



Фото с сайта BBC

Так называемое убийство чести было совершено в одной из деревень в провинции Гилян на побережье Каспийского моря в северной части Ирана.

Ромина Ашрафи сбежала из родительского дома вместе с 35-летним возлюбленным, после того как ее отец отказался давать согласие на их брак.

Полиция разыскала Ромину и вернула домой, несмотря на заявления девушки, что ей грозит опасность.

В четверг на прошлой неделе, как сообщают местные СМИ, отец ворвался в комнату к дочери и обезглавил ее, после чего вышел с орудием убийства на улицу и сознался в содеянном.

В среду почти все основные иранские газеты посвятили свои передовицы убийству Ромины.

«Небезопасный родительский дом» — гласил заголовок газеты «Эбтекар», поддерживающей реформы в стране. По мнению издания, существующее законодательство не защищает женщин и девушек.

Шахиндохт Молаверди, бывший вице-президент по вопросам женщин и семьи, занимающая пост секретаря Общества защиты прав женщин, написала в «Твиттере»: «Ромина не первая и не будет последней жертвой убийств чести».

По ее словам, подобное будет происходить снова и снова — до тех пор, пока не произойдут серьезные изменения в местной культуре и законодательстве.

Уголовный кодекс Ирана предусматривает более мягкое наказание для отцов и других членов семьи, которые убили или нанесли увечья детям, защищая честь семьи.

Если человек признан виновным в убийстве своей дочери, то ему грозит тюремное заключение от 3 до 10 лет. Остальным убийцам грозит либо смертная казнь, либо выплата большой компенсации семье убитого человека.

Нет никаких данных о том, насколько широко распространена практика убийств чести в Иране, но в 2019 году Госдепартамент США ссылался на правозащитные организации, которые сообщали, что такая практика до сих пор существует в сельской местности.

В среду на заседании правительства Ирана президент страны Хасан Роухани выразил сожаление по поводу убийства Ромины Ашрафи и призвал ужесточить законы о насилии в отношении женщин.