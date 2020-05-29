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Полицейский произвол или расовая ненависть?

Остановить насилие

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бунт в Миннеаполисе. Чем вызван гнев американцев, почему Twitter заблокировал сообщение Трампа? После подписания указа Twitter начал более жестко модерировать посты в президентском блоге. В частности, соцсеть пометила твит самого Трампа о ситуации в...

ПослеTwitter начал более жестко модерировать посты в президентском блоге. В частности, соцсеть пометила твит самого Трампа о ситуации в Миннеаполисе, где в настоящее время идут массовые протесты, как "поощряющую насилие". При этом запись руководство компании, вопреки правилам, решило не блокировать, заявив, что она может вызвать "общественный интерес". Ольга Давидович о скандальном твите Трампа и настоящем бунте в США на расовой почве.Так сегодня выглядит Миннеаполис. Кажется, что в городе идут настоящие бои. Разъяренные демонстранты поджигают дома, магазины, автомобили и мусорные баки, тут и там завязываются стычки. Полиция применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Толпа отвечает градом из камней, стеклянных бутылок и петард.Поводом для беспорядков стала гибель при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Его заподозрили в попытке расплатиться поддельной 10-долларовой купюрой. На видео, которое просто взорвало Сети, Флойд лежит на асфальте, пока один из полицейских давит ему на шею коленом. Мужчина несколько раз повторяет, что не может дышать, просит о помощи, но офицер не отступает.В реанимации, куда доставили Флойда, констатировали смерть. Четверо полицейских, участвовавших в задержании, были уволены. Изначально без предъявления им обвинений. Это, в частности, и разозлило местных жителей.Когда дело получило резонанс, им занялись ФБР и Министерство юстиции США. Однако протесты не утихли. В ходе столкновений есть погибший. Несколько сотен человек попытались прорваться также к дому, в котором живет полицейский, задушивший Флойда. А минувшей ночью толпа сожгла отделение полиции. Персонал из здания успели эвакуировать.Действительно, в США в последние годы было несколько крупных волн общественных протестов в связи с гибелью афроамериканцев от рук полиции. В 2014 - в Фергюсоне, в 2015 - в Балтиморе, в 2016 - в городе Шарлотт. Примечательно, что во всех случаях полицейские, применившие чрезмерную силу, так и не были привлечены к ответственности.А вот тот самый скандальный твит Дональда Трампа, который администрация микроблога сочла неприемлемым якобы из-за поощрения насилия. В нем американский лидер обещает направить в бунтующий город бойцов Национальной гвардии. Погромщиков он называет бандитами и говорит о намерении жестко подавить беспорядки.При этом администрация микроблога не стала закрывать доступ к сообщению, аргументируя это тем, что твит может представлять собой "предмет общественного интереса". Многие называют подобный шаг местью Twitter Трампу за указ, который даст властям больше возможностей для. Демократы уже вовсю трубят о том, что происходящее может сильно сказаться на рейтинге 45-го президента США. Протесты из Миннесоты перекинулись уже на другие штаты - Аризону, Огайо, Колорадо, Нью-Йорк. В последнем они самые ожесточенные.В сам Миннеаполис направили бойцов Национальной гвардии. В городе действует режим чрезвычайной ситуации. Десятки человек задержаны. Но подавить беспорядки пока не удается. И все говорит о том, что в ближайшие дни они станут лишь ожесточеннее. На сегодняшний вечер разъяренные местные жители запланировали очередную акцию протеста.