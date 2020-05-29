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Бунт в Миннеаполисе. Чем вызван гнев американцев, почему Twitter заблокировал сообщение Трампа?

29.05.2020 22:40 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

После подписания указа Twitter начал более жестко модерировать посты в президентском блоге. В частности, соцсеть пометила твит самого Трампа о ситуации в Миннеаполисе, где в настоящее время идут массовые протесты,  как "поощряющую насилие". При этом запись руководство компании, вопреки правилам, решило не блокировать, заявив, что она может вызвать "общественный интерес". Ольга Давидович  о скандальном твите Трампа и настоящем бунте в США на расовой почве. 

Полицейский произвол или расовая ненависть? 

Так сегодня выглядит Миннеаполис. Кажется, что в городе идут настоящие бои. Разъяренные демонстранты поджигают дома, магазины, автомобили и мусорные баки, тут и там завязываются стычки. Полиция применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Толпа отвечает градом из камней, стеклянных бутылок и петард.

Поводом для беспорядков стала гибель при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Его заподозрили в попытке расплатиться поддельной 10-долларовой купюрой. На видео, которое просто взорвало Сети, Флойд лежит на асфальте, пока один из полицейских давит ему на шею коленом. Мужчина несколько раз повторяет, что не может дышать, просит о помощи, но офицер не отступает. 

В реанимации, куда доставили Флойда, констатировали смерть. Четверо полицейских, участвовавших в задержании, были уволены. Изначально без предъявления им обвинений. Это, в частности, и разозлило местных жителей. 

Когда дело получило резонанс, им занялись ФБР и Министерство юстиции США. Однако протесты не утихли. В ходе столкновений есть погибший. Несколько сотен человек попытались прорваться также к дому, в котором живет полицейский, задушивший Флойда. А минувшей ночью толпа сожгла отделение полиции. Персонал из здания успели эвакуировать.

Джейкоб Фрей, мэр г. Миннеаполиса: "То, что мы наблюдаем в последние дни,  - результат накопившихся гнева и обиды. Они укоренились в нашем обществе не за пять минут этого видео, а за 400 лет расовых конфликтов".

Действительно, в США в последние годы было несколько крупных волн общественных протестов в связи с гибелью афроамериканцев от рук полиции. В 2014 - в Фергюсоне, в 2015 - в Балтиморе, в 2016 - в городе Шарлотт. Примечательно, что во всех случаях полицейские, применившие чрезмерную силу, так и не были привлечены к ответственности. 

Дилан Канифф, житель г. Миннеаполиса: "Я тоже протестовал против произвола полиции. Правда, не участвовал в беспорядках. Все это сильно влияет на общество. И подобное происходит далеко не в первый раз и наносит непоправимый ущерб. Это очень печально. У меня просто нет слов". 

Остановить насилие

А вот тот самый скандальный твит Дональда Трампа, который администрация микроблога сочла неприемлемым  якобы из-за поощрения насилия. В нем американский лидер обещает направить в бунтующий город бойцов Национальной гвардии. Погромщиков он называет бандитами и говорит о намерении жестко подавить беспорядки. 

Бунт в Миннеаполисе. Чем вызван гнев американцев, почему Twitter заблокировал сообщение Трампа?


Дональд Трамп, Президент США: "Эти бандиты позорят память Джорджа Флойда, но я не позволю этому случиться. Сейчас переговорил с губернатором и сказал, что он может рассчитывать на помощь военных. Мы возьмем под контроль любые трудности. Потому что где мародерство, там и убийства. Спасибо".

При этом администрация микроблога не стала закрывать доступ к сообщению, аргументируя это тем, что твит может представлять собой "предмет общественного интереса". Многие называют подобный шаг  местью Twitter Трампу  за указ, который даст властям больше возможностей для регулирования деятельности соцсетей. Демократы уже вовсю трубят о том, что происходящее может сильно сказаться на рейтинге 45-го президента США. Протесты из Миннесоты перекинулись уже на другие штаты - Аризону, Огайо, Колорадо, Нью-Йорк. В последнем  они самые ожесточенные. 

В сам Миннеаполис направили бойцов Национальной гвардии. В городе действует режим чрезвычайной ситуации. Десятки человек задержаны. Но подавить беспорядки пока не удается. И все говорит о том, что в ближайшие дни они станут лишь ожесточеннее. На сегодняшний вечер разъяренные местные жители запланировали очередную акцию протеста. 

 
 
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После подписания указа Twitter начал более жестко модерировать посты в президентском блоге. В частности, соцсеть пометила твит самого Трампа о ситуации в...
 
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